Campeã do BBB 4 se casa pela segunda vez e perde a casa que comprou com o prêmio

10/01/2019 | 14:04



O BBB 19 logo está aí com diversos participantes novos, porém não custa nada relembrar daqueles que já passaram pela casa mais vigiada do Brasil, não é mesmo? Segundo o jornal Extra, Cida Campos, a vencedora da quarta edição do reality, resolveu aproveitar a quarta-feira, dia 9, para compartilhar com seguidores a notícia de que se casou. A moradora de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, divulgou o acontecimento ao escrever:

Enfim, casados, sem revelar o nome do novo marido.

Cida foi selecionada para participar do programa em 2004 através de um sorteio e levou o prêmio que na época era de 500 mil reais. Sua passagem pelo programa a fez mudar de vida, pois de babá de crianças, ela abriu um bazar, ajudou a família e comprou dois imóveis e também um terreno.

Entretanto, com o tempo a ex-BBB acabou perdendo a casa que morava durante um processo após aceitar ser fiadora de uma amiga/assessora que acabou não pagando o aluguel. A dívida foi para a Justiça e a casa de Cida foi a leilão. Ela, os filhos e o atual marido vivem hoje numa casa simples, construída no terreno que ela comprou.

Hoje com 35 anos de idade, ela é mãe de dois filhos e em 2014 se candidatou à vaga de vereadora, mas não conseguiu se eleger. Após o programa, ela se envolveu numa polêmica acusando o ex-marido policial de agressão.