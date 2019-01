Do dgabc.com.br



10/01/2019 | 13:49



Foi divulgada pelo Palácio do Planalto a foto oficial de Jair Messias Bolsonaro como 38° presidente do Brasil. A imagem, que foi tirada na segunda-feira (7), será pendurada em gabinetes da administração pública e ministérios, bem como na galeria de todos os presidentes, localizada no térreo do Palácio do Planalto. As dos ex-governos são substituídas por versões em preto e branco logo após o fim do mandato.