Corinthians perde jogo-treino para o Nacional no primeiro teste do ano

O Corinthians perdeu o jogo-treino para o Nacional por 1 a 0. A partida foi disputada na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava. Os titulares atuaram no primeiro tempo e os reservas no segundo e a maior parte dos reforços ficaram ainda de fora.

O técnico Fábio Carille mandou a campo a equipe com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho e Jadson; Pedrinho, Roger e Clayson. O volante Ramiro, o meia Sornoza e o atacante André Luis fizeram um trabalho à parte junto com Romero, que se reapresentou mais tarde que os demais companheiros.

Obviamente, os jogadores sentiram a falta de ritmo. Erraram muitos passes e fizeram um primeiro tempo equilibrado com o adversário. O volante Thiaguinho justificou que o Nacional estava treinando há mais tempo. "Eles se reapresentaram antes, sentimos ainda um pouco de dificuldade por ser o início da temporada", disse à Corinthians TV. O rival desta manhã vem treinando desde o início de novembro.

Clayson se movimentou bastante pelo lado esquerdo e criou a primeira oportunidade em chute que bateu na zaga e ficou fácil para o goleiro. Pedrinho também, em jogada individual, invadiu a área, mas bateu para fora. Roger arriscou em chute cruzado e depois cabeceou em cima do goleiro.

Do outro lado, Bruno Nunes foi o grande carrasco. Primeiro, girou em cima de Léo Santos e acertou o travessão. Depois, marcou o gol da vitória, de pênalti. O Nacional acertou contra-ataque e Ralf derrubou Matheus Lu na área. Bruno Nunes bateu e fez.

No segundo tempo, o Corinthians jogou com Walter; Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Douglas; Richard, Araos e Mateus Vital; Sergio Diaz, Gustagol e Gustavo Mosquito. A partida esfriou um pouco. O time alvinegro, que jogou de azul, criou as principais oportunidades com Mosquito, em jogadas de velocidade pelo lado esquerdo. Gustagol teve uma chance de cabeça, mas no final das contas o placar permaneceu o da etapa inicial.

O Corinthians terá novo teste no domingo em amistoso contra o Santos, em Itaquera. A estreia no Campeonato Paulista será no dia 20, contra o São Caetano, em casa.