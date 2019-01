Telemedicina no Brasil é incontestável

Do Diário do Grande ABC



A primeira vez em que vi eletrocardiograma feito a distância, em 1992, em Israel, soube que aquilo podia mudar o mundo. Sem internet, as ondas sonoras passavam por linha analógica e eram desenhadas do outro lado. Médico cardiologista fazia o laudo e mandava para o paciente. Naquele momento, decidi trazer a técnica para o Brasil.

Aqui, porém, a realidade foi outra e não consegui implantar o mesmo modelo, por diversas questões que esbarravam na legislação, e que não permitiam a prática da telemedicina no País em relação direta entre médico e paciente.

Mesmo assim, em 1993, flexibilizamos o formato e conseguimos abrir as portas da telemedicina no Brasil, começando por diagnósticos cardiológicos. Porém, eles tinham que ser feitos entre médicos plantonistas e clínicas, hospitais e empresas, nunca direto com o paciente.

Isso faz 25 anos, e, de lá para cá, a internet e a constante revolução da tecnologia foram permitindo mais e melhores exames, laudos e atendimentos infinitamente mais complexos.

Mesmo assim, no Brasil, há limitantes a procedimentos médicos a distância. Os argumentos que sustentam esse bloqueio vão desde fraude médica à segurança da informação – questões passíveis de riscos no mundo físico também.

A telemedicina reduz custos com Saúde tanto nos setores público quanto no privado. Aumenta a competitividade entre as variadas empresas que usam o formato, aumentando, consequentemente, a qualidade do atendimento. A tecnologia continuará se aprimorando, o que melhorará os procedimentos, tornando-os ainda mais acurados. A telemedicina salva mais vidas.

É certo que estamos chegando a momento de abertura total, que precisa de regulamentação flexível e clara, e só está sendo possível graças à união das empresas do setor, que estamos promovendo há cerca de um ano. Não temos mais escolha. O Brasil é País de dimensões continentais, sem acesso à Saúde em várias regiões.

Talvez seja difícil para quem vive no Sudeste e Sul do País compreender o tamanho dessa restrição, pois 70% dos médicos especialistas estão concentrados nessas regiões. Em São Paulo, são quatro médicos para cada 1.000 habitantes, enquanto no Nordeste são apenas dois médicos para cada 1.000. No Norte é menos de um médico. Impedir a telemedicina no Brasil é negar atendimento especializado de qualidade a enorme parcela da população, é revés para a Saúde do País e nos remove dos mais importantes avanços de tecnologia médica deste século. Ela não só é incontestável, como mandatória.

