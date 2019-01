Porsche apresenta novo 911 Cabriolet com 450 cv

Leo Alves



10/01/2019 | 12:18

O novo Porsche 911 Cabriolet foi revelado pela marca alemã nesta semana. A nova geração do conversível chega em duas versões. A Carrera S tem tração traseira, enquanto que a Carrera 4S traciona todas as rodas. Ambas utilizam o mesmo motor boxer seis cilindros de 3,0l, com 450 cv. A transmissão é uma de dupla embreagem com oito marchas.

Desempenho Porsche 911 Cabriolet

Embora utilize o mesmo conjunto mecânico, o desempenho declarado é um pouco diferente em cada uma das configurações. A Carrera S faz de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos e atinge os 306 km/h. Já a Carrera 4S precisa de 3,8 segundos para chegar aos 100 km/h e tem velocidade máxima de 304 km/h.

Para melhorar a dinâmica do esportivo, a marca utiliza pela primeira vez no conversível o chassis esportivo Porsche Active Suspension Management (PASM – gerenciamento ativo da suspensão). As molas são mais duras e mais curtas, enquanto as barras antirrolagem são mais rígidas na dianteira e na traseira. O chassis também foi rebaixado em 10 mm nesta nova geração.

Interior

Por dentro, a versão segue a mesma linha do modelo cupê. O desenho do painel é mais horizontal e em forma de asas, em dois níveis. No centro, a tela da central multimídia se destaca e agora tem 10,9 polegadas.

As duas versões do 911 Cabriolet devem ser vendidas no Brasil a partir do segundo semestre deste ano. Porém, os valores ainda não foram definidos.