Mesmo estando incrivelmente estressada, Meghan Markle mostra a barriguinha da gravidez em evento

10/01/2019 | 12:04



Meghan Markle anunciou uma novidade e tanto! A esposa de príncipe Harry se tornou a patrona de quatro organizações para promover causas em que acredita, incluindo o Teatro Nacional e instituições de caridade, segundo informa a Reuters.

Uma dessas instituições, por exemplo, é a Smart Works, organização de caridade que ajuda mulheres a lutarem contra o desemprego, local, inclusive, que ela visitou nessa quinta-feira, dia 10. Além disso, há a instituição de bem-estar animal Mayhew. Em comunicado, o Palácio de Kensington informou o seguinte:

A duquesa está encantada em se tornar patrona tanto de organizações nacionais como locais que fazem parte da estrutura do Reino Unido e está muito animada para trabalhar com elas para levar maior atenção do público a suas causas.

Já o diretor do Teatro Nacional, Rufus Norris, não poupou elogios à Meghan:

A duquesa compartilha da nossa profunda convicção de que o teatro tem o poder de unir pessoas de todas as comunidades e estilos de vida. Estou muito ansioso para trabalhar de perto com a Sua Alteza Real nos próximos anos.

Ela, que está esperando seu primeiro filho com Harry, não deixou de acariciar a barriguinha, que está cada vez maior! Mesmo feliz, parece que a Duquesa de Sussex está um pouco estressada, segundo uma fonte contou para a Us Weekly:

- Meghan está sob pressão, estando grávida e lidando com as críticas negativas do público, e ela está achando a situação toda incrivelmente estressante.

Já outra fonte acrescentou que Meghan está definitivamente incomodada com todas as matérias e especulações e aponta que algumas coisas são difíceis de fugir.

Complicado, né?