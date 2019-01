Brie Larson faz flexão com correntes nas costas em vídeo de bastidores de Capitã Marvel

10/01/2019 | 12:04



A expectativa para Capitã Marvel está nas alturas! O longa, estrelado por Brie Larson, chega aos cinemas brasileiros no dia 7 de março e a cada trailer os fãs ficam ainda mais animados. Agora, a Marvel divulgou um vídeo de bastidores, para mostrar um pouco da rotina das filmagens do longa.

O que impressiona mais no registro é o fato de Brie informar que treinou por nove meses, antes de encarar a personagem. Ela aparece fazendo flexões enquanto carrega nas costas pesadas correntes, além de exercícios básicos de musculação, como levantamento com halteres.

- Quando começamos a filmar eu já estava treinando há nove meses. E estou feliz por ter feito isso. Fazer cenas de luta em um trem por três dias fez eu me sentir viva!, ela diz.

A atriz ainda continua, informando o que a fez gostar de interpretar a heroína:

- O que eu achei muito especial nessa personagem foi o senso de humor associado à habilidade de encarar todo tipo de desafio.

Recentemente, ela chegou a postar em seu Instagram outra parte de sua rotina de exercícios, em que aparece levantando peso... com as pernas! Para viver uma heroína no cinema precisa de força dentro e fora das telas, não é mesmo?