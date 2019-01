Bianca Bellucci



Hoje (10), completa 20 anos que The Sopranos estreou na televisão. À época, o criador David Chase não tinha ideia do sucesso que faria seu grupo de mafiosos ítalo-americanos. A série já foi eleita por mais de um meio como a melhor de todos os tempos, incluindo Rolling Stones e Writers Guild of America, entidade que reúne os roteiristas dos Estados Unidos.

Ainda hoje é possível acompanhar a trama pelo HBO Go (gratuito para assinantes do pacote de canais para TV ou por R$ 34,90 em assinatura independente) e pelos DVDs. Porém, se você não tem acesso aos meios, vale a pena matar saudades dos mafiosos liderados por Tony Soprano assistindo a filmes e séries do mesmo gênero na Netflix.























