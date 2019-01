Obituário - 10 de janeiro de 2019

Ademir Médici



10/01/2019 | 10:13



Jayme Monteiro da Costa

(São Bernardo, 24-4-1935 – 1-1-2019)

Na história do funcionalismo público de São Bernardo, a presença de Jayme Monteiro da Costa. Toda sua carreira foi vivenciada na área de finanças, de auxiliar aos mais variados cargos, aposentando-se como diretor do Tesouro, com passagem pelo CME (Conselho Municipal de Esportes), onde cuidava da parte financeira enquanto outros colegas se ocupavam de outras funções, um deles o médico Aron Galante, que depois se elegeria vereador e prefeito.

Formou-se em Administração de Empresas, na Faculdade Senador Flaquer, em Santo André. E na Prefeitura de São Bernardo, participou da organização e fundação de instituições como a Associação dos Funcionários Públicos e Instituto Municipal de Previdência.

Jayme Monteiro da Costa era filho de José Monteiro da Costa e de Adélia Monteiro da Costa. Residia no Centro de São Bernardo. Parte aos 83 anos. Deixa a esposa, Maria Yara Brandão Monteiro da Costa, os filhos Claudio e Érica, e a neta Isabela. Seu corpo foi transladado para o Crematório de Vila Alpina.

Cleusa Roncon da Silva

(Ribeirão Pires, 8-2-1937 – Santo André, 8-1-2019)

Na juventude, Cleusa trabalhou na Porcelana Real, depois denominada Porcelana Schimidt, que fez história no processo industrial de Mauá. Trabalhava na área de acabamento. Costumava dizer que uma das suas funções era passar uma espécie de verniz na porcelana, depois de pronta.

Dona Cleusa era filha de Emílio Roncon e Maria Pelegrini Roncon. Casou-se com Orlando da Silva, pais do repórter-fotográfico Orlando Filho, que fez carreira no Diário. Residia no bairro Ponte Seca. Parte aos 81 anos e foi sepultada no Cemitério São José, em Ribeirão Pires.



Santo André

Escolástica Moreira Silva, 87. Natural de Cedro (CE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhor do Carmo, Curuçá.

João Baptista Salerno, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Gonçalves, 84. Natural de Bananal (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmindo Dias dos Santos, 82. Natural de Macarani (BA). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 8. Cemitério Municipal de Ribeirão Branco (SP).

Nelson Marchetti, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Adelino Moreira da Silva, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

João Agones, 75. Natural de Mariápolis (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Gouveia da Silva, 74. Natural do Pilar (AL). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angelina Julia da Conceição, 72. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, em São Paulo (SP). Dia 8, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Argenilia Martins da Silva, 66. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marco Antonio Dini, 59. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pedreiro. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josué de Moraes, 58. Natural de Baixo Guandu (ES). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pedreiro. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jailson Mendes da Silva, 53. Natural de Garanhuns (PE). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Dormezina Cândida da Silva Matos, 93. Natural de Guaranésia (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 6, em São Bernardo. Cemitério de Santo Amaro, em São Paulo (SP).

Francisco Taborda Farinha, 87. Natural de Portugal. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Vale da Paz.

Rosa Maria de Lima Machado, 78. Natural de Surubim (PE). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Evaldo Gomes Bragança, 72. Natural de Araguari (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

César Augusto de Santis, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Alvorada. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Raimunda Moraes Melega, 71. Natural de Caxias (MA). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Carlos Teixeira da Silva, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Jamil Alves Pinheiro, 65. Natural de Irapuã (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

José Alves Batista, 64. Natural de Caraí (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

José Maria Barbosa, 63. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Las Vegas. Dia 6. Cemitério do Baeta.

Diadema

Conrada Maria Conceição Almeida, 88. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Lauricy Gutierrez Gimenez, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Antonio Lopes de Souza, 81. Natural de Alagoinhas (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Dioliria Joaquina da Silva, 80. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Maria José de Oliveira, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Paulo Roberto Pereira, 72. Natural de Itanhomi (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

José Venceslau de Vasconcelos, 64. Natural de Acarau (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

José Antonio Nogueira, 62. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Ananias Rodrigues, 55. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Lourival Aristides Leandro, 53. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Norival Nascimento dos Santos, 49. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Mirian da Conceição, 46. Natural de Jeremoabo (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Diarista. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal.

Francisco Eudes Rodrigues, 44. Natural de Uruburetama (CE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Cleide Barbosa dos Santos Souza, 44. Natural de Coruripe (AL). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

José Eduardo CArnedas Garcia, 32. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Mauá

João Alberto Pereira Batista, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 7, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.