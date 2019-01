Juros registram viés de alta com dólar, exterior negativo e Previdência no radar

10/01/2019 | 09:58



Os juros futuros abriram estáveis nesta quinta-feira, 10, mas, minutos depois, marcaram máximas assumindo viés de alta em toda a curva. A valorização do dólar ante o real e o mau humor global colaboram para esse movimento em dia de leilão do Tesouro Nacional.

Às 9h07, o DI para janeiro de 2021 foi a 7,400% ante 7,362% no ajuste de quarta-feira, 9. O DI para janeiro de 2023 foi a 8,430% ante 8,392% no ajuste da véspera. E o DI para janeiro de 2025 marcava máxima a 8,930% ante 8,892% no ajuste de ontem

No exterior, pesam contra as bolsas e outros ativos de risco as preocupações sobre a paralisação parcial da administração federal americana - ainda sem uma solução à vista. A frustração com os comunicados dos Estados Unidos e da China a respeito do desfecho acerca das divergências comerciais e a depreciação do petróleo, que realiza lucro após oito sessões de valorização, também pesam globalmente.

Nesse contexto, o investidor doméstico parece assumir uma postura cautelosa ainda que o "ambiente continue positivo" com agentes "pagando para ver" alguma medida concreta do novo governo, como afirmou um analista ao Broadcast Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Ainda que o bom humor local persista, o impasse sobre a reforma da Previdência só parece aumentar. O custo da criação de um regime de capitalização na Previdência Social é sabidamente altíssimo, mas o governo ainda não sabe precisar o valor nem com quais fontes de recursos irá criá-lo. Além disso, deputados não parecem convencidos de que a mudança do regime mútuo para o individual é a melhor solução.

Também tumultua o debate sobre a reforma a ausência dos militares na proposta. O problema é que, segundo auditoria do TCU, a categoria recebe, na média, benefício previdenciário mais de sete vezes maior que os aposentados do setor privado. O governo Bolsonaro, composto por vários militares inclusive no alto escalão, defende que as Forças Armadas não entrem nessa proposta.

O Tesouro faz nesta quinta-feira leilão de Letras do Tesouro Nacional (LTN), de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e de Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F) (11h30). No mesmo horário, o Banco Central (BC) realiza leilão de até 13.400 contratos de swap cambial (US$ 670 milhões) para rolagem de vencimentos de fevereiro.

A agenda doméstica é fraca, sendo que o primeiro indicador divulgado foi a primeira prévia do IGP-M em janeiro. Segundo a FGV, a inflação subiu 0,03%, após ter recuado 1,16% na primeira prévia de dezembro do ano passado. Com o dado agora divulgado, o índice acumulou alta de 0,03% no ano e avanço de 6,77% em 12 meses. Na sexta-feira, 11, será conhecido o IPCA de dezembro.