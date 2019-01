Veículo pega fogo na Marginal do Tietê e provoca interdição de 2 faixas

10/01/2019 | 09:51



Duas faixas da Marginal do Tietê, na zona norte da capital, foram interditadas na manhã desta quinta-feira, 10, após um veículo pegar fogo. O incêndio foi controlado e a circulação de veículos já estava normalizada por volta das 9h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa passou mal e foi levada para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no centro da capital. A corporação iniciou o atendimento à ocorrência às 7h50 e, 20 minutos depois, informou que o fogo já tinha sido extinto.

O incêndio no carro ocorreu na pista expressa da via, no sentido Castelo Branco e a 300 metros da Ponte Julio de Mesquita Neto, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Inicialmente, apenas uma faixa da via foi bloqueada. Depois, segundo a CET, duas das quatro faixas da marginal ficaram sem circulação de veículos. Às 8h55, a companhia informou que o trecho foi liberado.