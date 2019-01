Em duelo de candidatos a MVP, Bucks supera Rockets fora de casa na NBA

10/01/2019 | 09:21



Em um duelo que reuniu dois fortes candidatos a MVP da temporada, o Milwaukee Bucks não se intimidou diante da torcida contrária e bateu o Houston Rockets por 107 a 102, na noite desta quarta-feira, em rodada da NBA. Em lados opostos da quadra estiveram James Harden e Giannis Antetokounmpo, uma das sensações da temporada.

Em Houston, Harden foi o cestinha do duelo, mas quem saiu mais feliz de quadra foi o grego, responsável por liderar a vitória do Bucks, que retomou a liderança da Conferência Leste e segue com a melhor campanha da temporada regular até agora. Os dois jogadores são os mais fortes candidatos do momento a serem eleitos o MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada.

E eles não decepcionaram nesta quarta. Harden, MVP da temporada passada, voltou a superar a marca de 40 pontos, ao anotar 42. Além disso, obteve um "double-double", com seus 11 rebotes. Contribuiu ainda com seis assistências. Pela equipe visitante, Antetokounmpo também registrou um "double-double", de 27 pontos e 21 rebotes, sua melhor marca na temporada. Foram ainda cinco assistências.

Pelo Bucks, o grego teve a ajuda de Malcolm Brogdon, responsável por 24 pontos. Harden, por sua vez, recebeu o apoio de Clint Capela, autor de mais um "double-double" na temporada, com 18 pontos e 13 rebotes. Gerald Green contribuiu com 16 pontos. O brasileiro Nenê não entrou em quadra.

Foi a 29ª vitória do Bucks na temporada, somando ainda 11 derrotas. Na Conferência Oeste, o Rockets ocupa o sexto lugar, com 23 triunfos e 17 derrotas.

Em outro bom jogo na rodada, o Boston Celtics arrasou o Indiana Pacers por 135 a 108, diante de sua torcida. Sem um destaque individual, o time da casa brilhou na atuação coletiva. Nada menos que sete jogadores registraram ao menos dois dígitos na pontuação, com Marcus Morris (22) e Jayson Tatum (20) liderando a equipe. Pelo Pacers, Domantas Sabonis foi o cestinha do time, com 20 pontos.

Com o resultado, o Celtics segue se aproximando dos primeiros colocados do Leste, agora com 25 vitórias e 15 derrotas, ocupando a quinta posição. O Pacers está em terceiro na mesma tabela, com 27 triunfos e 14 derrotas.

Em Los Angeles, o Lakers bateu o Detroit Pistons por 113 a 100, mesmo sem contar com LeBron James. Sem o astro, coube a Kyle Kuzma liderar o time da casa e ele não decepcionou. Ele anotou nada menos que 41 pontos, recorde em sua carreira, sendo 22 pontos somente no terceiro quarto.

Pelo Pistons, Blake Griffin foi o destaque, com 16 pontos. E Andre Drummond registrou 17 rebotes. O Lakers ocupa a oitava colocação da Conferência Oeste, com 23 vitórias e 19 derrotas. Já o time de Detroit está no nono posto no Leste, com 17 triunfos e 22 derrotas.

BRASILEIROS - Dois dos três brasileiros da NBA entraram em quadra nesta quarta. Recuperado de lesão, Raulzinho foi quem recebeu a maior oportunidade. Ele esteve em quadra por 30 minutos na vitória do seu Utah Jazz sobre o Orlando Magic por 106 a 93, diante da torcida. Titular, ele anotou dez pontos, três rebotes e três assistências. O Jazz é o nono colocado do Oeste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 21.

Em Portland, o Trail Blazers superou o Chicago Bulls, de Cristiano Felício, pelo placar de 124 a 112. O brasileiro recebeu menor chance, com apenas quatro minutos em quadra. O reserva anotou apenas um ponto e um rebote. Com o revés, o Bulls segue com uma da piores campanha do campeonato, com apenas dez vitórias e 31 vitórias, na antepenúltima posição do Leste.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 135 x 108 Indiana Pacers

Washington Wizards 123 x 106 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 116 x 100 Atlanta Hawks

Houston Rockets 102 x 107 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 96 x 86 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 140 x 124 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 104 x 94 Phoenix Suns

Utah Jazz 106 x 93 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 124 x 112 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 113 x 100 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Miami Heat x Boston Celtics

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Detroit Pistons