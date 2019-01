10/01/2019 | 09:23



Jerry Stiller, pai do astro de Hollywood Ben Stiller, foi levado às pressas para um hospital de Manhattan, em Nova York, na última quarta-feira, dia 9, após sofrer um derrame. As informações são do Radar Online.

Uma fonte afirmou ao veículo que o estado de saúde de Jerry, que está com 91 anos de idade, é grave. Outro informante alegou que ele foi levado às pressas para uma sala de emergência ao final da noite após o mal súbito e continua internado.

Assim como o filho, Jerry também é ator e ficou conhecido por seus papeis em The King of Queen e Zoolander. Sua esposa, Anne Meara, morreu em 2015, aos 85 anos de idade. Juntos, eles são pais de Ben e Amy Stiller.