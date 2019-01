Leo Alves



10/01/2019 | 09:18

Com motor elétrico mais potente e autonomia ampliada, o Nissan Leaf e+ foi apresentado pela marca japonesa na CES 2019. O novo propulsor elevou a potência do modelo de 149 cv para 200 cv. Já a autonomia passou de 241 km para 363 km.

Novidades Nissan Leaf e+

Apesar das melhorias, a Nissan afirma que as baterias do Leaf e+ têm praticamente o mesmo tamanho que as do modelo convencional. Por conta do novo sistema de carga rápida, o tempo de carregamento da nova versão também é praticamente igual.

Assim como os demais modelos da linha, o novo também tem garantia de 8 anos ou 160 mil km nas baterias.

O Leaf e+ começa a ser vendido no Japão ainda neste mês. Ele chega ao Estados Unidos a partir do segundo trimestre deste ano. Porém, a nova opção não deve ser oferecida no Brasil, que deve continuar apenas com a versão convencional do elétrico.