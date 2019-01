Casa Branca considera cancelar viagem de Trump a Davos se paralisação continuar

10/01/2019 | 07:34



A equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando a possibilidade de cancelar sua viagem a Davos neste mês se a questão da paralisação parcial do governo americano não for resolvida até o dia 22, quando começa o Fórum Econômico Mundial na comuna suíça, segundo fontes da Casa Branca.

Se a paralisação não for revertida até lá, milhares de funcionários públicos ficarão 32 dias sem receber salários e a maioria das agências federais terá operações apenas limitadas.

Ontem, Trump teve uma reunião com líderes democratas do Congresso americano que ele classificou como "total perda de tempo", por não conseguir convencê-los a aprovar financiamento para a construção de um muro na fronteira dos EUA com o México.

O impasse em torno do muro está inviabilizando a passagem no Congresso de um projeto orçamentário que daria fim ao chamado "shutdown", como é conhecida a paralisação parcial. Fonte: Dow Jones Newswires.