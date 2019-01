IPC-Fipe sobe 0,06% na 1º quadrissemana de janeiro

10/01/2019 | 05:29



O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,06% na primeira quadrissemana de janeiro, perdendo força ante a alta de 0,09% verificada em dezembro, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na primeira leitura de janeiro, os custos de quatro dos sete componentes do IPC-Fipe caíram com maior intensidade ou subiram com menos vigor. No caso de Habitação, houve queda de 0,48%, maior do que o declínio de 0,43% registrado no mês passado. Já Despesas Pessoais subiram 0,37% na primeira quadrissemana deste mês, depois do acréscimo de 0,77% observado em dezembro. Houve desaceleração também em Saúde, de 0,27% a 0,12%, e Vestuário, de 0,20% a 0,06%.

Por outro lado, avançaram de forma mais acentuada ou reduziram deflação os itens Alimentação (de 0,84% em dezembro a 0,90% na primeira quadrissemana de janeiro), Transportes (de -0,77% a -0,58%) e Educação (de 0,05% a 0,60%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de janeiro:

- Habitação: -0,48%

- Alimentação: 0,90%

- Transportes: -0,58%

- Despesas Pessoais: 0,37%

- Saúde: 0,12%

- Vestuário: 0,06%

- Educação: 0,60%

- Índice Geral: 0,06%