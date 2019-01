Descobrindo Santiago a pé, e de graça

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/01/2019 | 07:20



Por mais que exista a concorrência com os belos destinos turísticos das redondezas, o centro urbano de Santiago precisa estar no roteiro de quem vai à capital chilena. São passeios que contam parte da história e do presente da cidade, habitada por 5,6 milhões de pessoas (dados de 2017), sendo a sétima mais populosa da América Latina. Com bom planejamento da rota, é possível conhecer parte importante dos locais a pé, num mesmo dia, e sem ter de pagar nada por isso.

Um dos primeiros destinos deve ser a La Moneda, imponente construção colonial inaugurada em 1805 para ser a Casa da Moeda do Chile, mas desde 1845 funciona como sede oficial e residência da presidência. Fica no Centro de Santiago e, além da beleza de sua arquitetura e da importância para os chilenos, oferece a tradicional troca da guarda ao som do hino chileno, evento que acontece a cada dois dias.

Também é possível agendar – pelo site visitasguiadas.presidencia.cl – tour gratuito por dentro do La Moneda e visitar o centro cultural, que conta com exposições abertas.

Distante apenas dois quilômetros dali, é possível visitar o Museu Bellas Artes, outro edifício magnífico que conta com acervo como pinturas, esculturas, fotografias de artistas nacionais e internacionais. A visita é gratuita aos domingos.

Na mesma região, outro local bacana é a Plaza de Armas, considerada o marco zero de Santiago, ou seja, onde foi fundada a cidade, em 1541. Lá é possível admirar os edifícios históricos que a rodeiam, as esculturas ou descansar nos bancos. A poucos metros dali, o turista encontra a Calle Agustinas, onde funcionam diversas casas de câmbios, uma do lado da outra, o que facilita a pesquisa sobre a cotação.

Se estiver perto da hora do almoço, opção é o Mercado Central, erguido em 1872. Em meio às barracas de pescados e artesanato funciona o restaurante Donde Augusto, onde se come bem, mas o custo é alto. Opção bem mais em conta são estabelecimentos pequenos nos corredores externos, que oferecem frutos do mar com preço satisfatório.

Outro ponto ali perto e que merece ser visitado é o Cerro Santa Lucía, parque que oferece ao visitante feira de artesanato, além de vista deslumbrante da cordilheira que compensa a exigente subida.

DO ALTO - O Cerro San Cristóbal liga dois bairros, Bellavista e Providencia. Ao pagar 4.420 pesos (R$ 25), é possível subir funicular, apanhado no primeiro local, até a parte mais alta, chamada cumbre, onde há uma pequena via-crúcis que pode ser percorrida em poucos minutos, no caminho que leva à Estátua da Virgem, com 36 metros de altura. A descida então é feita pelo teleférico, de onde se tem vista ímpar da cidade.

Ali pertinho está o Sky Costanera, o maior mirante da América Latina, com 300 metros de altura e visão 360 graus. Como no calor escurece às 21h, o dia rende mais e é possível ver inesquecível pôr do sol. O preço é salgado (20 mil pesos ou R$ 113), mas a vista compensa.