INSS abre inscrições para cursos gratuitos

09/01/2019 | 23:25



A partir de 14 de janeiro, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai abrir inscrições para diversos cursos a distância sobre benefícios da Previdência Social. As atividades são abertas ao público e ministradas no primeiro semestre de 2019. O objetivo é informar o cidadão sobre os benefícios e serviços previdenciários.

Serão oferecidas vagas para conteúdos sobre auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão, pensão por morte, salário-maternidade e salário-família, aposentadorias, benefício de prestação continuada e contribuinte individual. O interessado terá informações sobre o funcionamento de cada benefício, quem tem direito, como é feito o cálculo, quantas contribuições são necessárias, entre outras informações.

Os cursos são gratuitos e terão início em fevereiro e março, com possibilidades de aberturas de novas turmas em abril e maio. A carga horária varia de duas a cinco horas.

As inscrições podem ser feitas pelo site http://escolapep.inss.gov.br, no campo Inscrições.