Doria entra com ação no STF para garantir professores no início do ano letivo

09/01/2019 | 22:26



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na noite desta quarta-feira, 9, no Twitter, que o governo do Estado entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para assegurar a presença de professores no início do ano letivo nas escolas estaduais.

Doria afirmou que houve uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) que proíbe a contratação de professores temporários. Ele disse que aproximadamente 60 mil estudantes correm o risco de não terem aula por falta de professor.

De acordo com Doria, a situação é "fruto da falta de planejamento da gestão que nos antecedeu". "Faremos de tudo para garantir professor em sala de aula. Não existe educação sem o professor em sala!", escreveu.