São Paulo empata com Ferroviária e fica em segundo no Grupo 7 da Copa SP

O São Paulo dependia apenas de si para terminar a primeira fase da Copa São Paulo na liderança do Grupo 7 e chegou a ficar duas vezes na frente do placar, mas isso não foi o bastante. Na noite desta quarta-feira, o time empatou com a Ferroviária por 2 a 2, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

A partida foi emocionante. Fabinho abriu o placar para o São Paulo aos 29 minutos do primeiro tempo com um golaço, mas Felipe Estrella deixou tudo igual no finalzinho ao aproveitar falha de Tuta. O time da capital voltou a ficar na frente aos 18 da etapa final com um bonito gol de Rodrigo Nestor. No entanto, aos 42, Pedro Guerreiro empatou para a Ferroviária.

Os dois times terminaram a primeira fase empatados com sete pontos, mas a Ferroviária ficou na frente devido ao saldo de gols (9 contra 8). Na segunda fase, o São Paulo vai enfrentar o Rio Claro, que se classificou ao ganhar do Marília-AM. Já o time de Araraquara vai continuar jogando em casa e o adversário será o Velo Clube, que bateu o Náutico em um confronto direto.

Em Capivari, o Galvez-AC ganhou o confronto direto contra o XV de Piracicaba, por 1 a 0, e ficou com a segunda vaga do Grupo 13. A outra ficou antecipadamente com o Palmeiras.

CLASSIFICADOS - Nesta quarta-feira, 24 times já haviam avançado na Copa São Paulo: Ponte Preta, Mirassol, Votuporanguense, Guarani, Desportiva-ES, Trindade-GO, Botafogo-SP, Visão Celeste-RN, CSA, Coritiba, Vasco, Juventude, Juventus, Flamengo, Figueirense, Taquaritinga, Andradina, Legião-DF, Vitória, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Londrina, Atlético Tubarão e Avaí.

Os outros times classificados são: Corinthians, Ituano, Portuguesa, Internacional, Goiás, Nacional, São José-RS, Marília, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Audax, Fluminense, Red Bull, Porto-PE, Cuiabá, Cruzeiro, Atlântico-BA, Botafogo e América-MG.

Confira os resultados desta quarta-feira na Copa São Paulo:

Ceilândia 1 x 5 Ponte Preta

FF Sports-AL 1 x 1 Vitória da Conquista

Legião-DF 0 x 1 Mirassol

Trem-AP 0 x 3 Batatais

Boavista 0 x 6 Guarani

Desportiva-ES 2 x 1 Novorizontino

River 0 x 2 Trindade-GO

CRB 0 x 5 Botafogo-SP

Queimadense 1 x 7 Sertãozinho

Visão Celeste 2 x 0 Uberlândia

São Bernardo 0 x 1 CSA

Confiança 0 x 2 Taboão da Serra

Guarulhos 2 x 0 Madureira

Taubaté 0 x 1 Vasco

Real Ariquemes 1 x 0 Bragantino

Inter de Limeira 4 x 3 América-RN

São Bento 1 x 0 Santa Cruz

São José-RS 0 x 1 Rio Preto-SP

Andradina-SP 2 x 1 Ceará

Vocem-SP 0 x 0 Sport

Osvaldo Cruz-SP 1 x 2 Atlético-GO

Votuporanguens-SP 1 x 4 Internacional

Taquaritinga-SP 2 x 2 Bahia

União Barbarense-SP 0 x 1 Vitória

Jaguariúna-SP 0 x 4 Flamengo

Itapirense-SP 2 x 3 Figueirense

Primavera-SP 1 x 1 Fortaleza

Desportivo Brasil-SP 0 x 0 Remo

EC São Bernardo-SP 2 x 2 ABC

Elosport-SP 1 x 4 Londrina

Flamengo-SP 1 x 2 Coritiba

Carajás-PA 0 x 5 Atlético Tubarão-SC

Manthiqueira-SP 1 x 1 Juventude

Juventus-SP 2 x 3 Avaí

Nacional-SP 1 x 1 Goiás

CSP-PB 1 x 1 Comercial-SP

Velo Clube-SP 2 x 1 Náutico

Ferroviária-SP 2 x 2 São Paulo

Galvez-AC 2 x 0 XV de Piracicaba