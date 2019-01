09/01/2019 | 21:13



O chanceler Ernesto Araújo anunciou nesta quarta-feira,9, via Twitter a saída de Alex Carreiro do cargo de presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), após uma semana no cargo. Ele vai ser substituído pelo embaixador Mário Vilalva.

"O Sr. Alex Carreiro pediu-me o encerramento de suas funções como Presidente da APEX. Agradeço sua importante contribuição na transição e no início do governo. Levei ao PR Bolsonaro o nome do Emb. Mario Vilalva, com ampla experiência em promoção de exportações, para Pres. da APEX", escreveu Araújo no Twitter.