Neymar faz um gol, mas PSG perde de virada e é eliminado da Copa da Liga Francesa

09/01/2019 | 20:44



O Paris Saint-Germain perdeu para o Guingamp, por 2 a 1, de virada, no Parque dos Príncipes, em Paris, nesta quarta-feira, e está eliminado da Copa da Liga Francesa. O resultado foi surpreendente, ainda mais que o PSG lidera o Campeonato Francês com 47 pontos, enquanto o Guingamp é o lanterna com apenas 11.

O jogo começou e a impressão era de que o PSG iria vencer com facilidade. Mbappé perdeu grande chance logo aos dois minutos. Aos 20, Neymar lançou Diaby, que errou o alvo. Di María e Mbappé também tiveram outras oportunidades.

Como o gol não saía, o Guingamp se aventurou no ataque na segunda etapa. Cavani quase abriu o placar aos dois minutos, mas Coco, aos quatro, fez o goleiro Areola trabalhar pela primeira vez.

Mbappé, aos dez, teve mais uma oportunidade, mas foi o Guingamp que quase abriu o placar. Blas foi derrubado na área e o juiz deu pênalti, aos 13 minutos. Marcus Thuram, filho do ex-jogador Lilian Thuram, bateu para fora.

Com o susto, o PSG foi para o ataque. Meunier progrediu pela lateral-direita e cruzou na segunda trave. Neymar, livre, fez 1 a 0, de cabeça. Foi o 18º gol do brasileiro, em 21 jogos na temporada.

Thiago Silva e Diaby quase ampliaram para o PSG, mas um descuido na zaga propiciou mais um pênalti para o Guingamp. O juiz chegou a utilizar o VAR. N'Gbakoto, com categoria, empatou.

Aos 46, Thuram emplacou bonito contra-ataque e sofreu pênalti. Desta vez, ele bateu, o goleiro Areola chegou a tocar na bola, mas a bola entrou, garantindo a vitória e classificação.

Em jogo das quartas de final da Copa da Liga Francesa, o Bordeaux venceu o Le Havre, da segunda divisão, por 1 a 0, gol de Samuel Kalu, aos 25 minutos do segundo tempo. Além de Guingamp e Bordeaux, estão classificados para as semifinais Strasbourg e Monaco.

Os times voltam a campo mo sábado pelo Campeonato Francês. O PSG vai visitar o Amiens, enquanto o Guingamp receberá o Saint-Étienne.