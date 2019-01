09/01/2019 | 19:37



Chega nesta quinta-feira, 10, às 20h30, ao Paramount Channel, a quarta temporada da série Sherlock. Em mais essa fase, os fãs do detetive vão acompanhar suas investigações, que são sempre cheias de emoção e com o tradicional humor britânico.

Como em todas as suas histórias, o famoso detetive Sherlock Holmes - que neste seriado ganha o charme do ator Benedict Cumberbatch - tem a seu lado Martin Freeman, na pele do Dr. John Watson.