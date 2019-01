Atlético de Madrid empata com o Girona pelas oitavas da Copa do Rei

09/01/2019 | 19:13



Apesar de mais um gol marcado pelo atacante francês Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid não foi além do empate por 1 a 1 com o Girona, nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei. O duelo de volta está previsto para a próxima quarta, em Madri.

Pela quarta vez consecutiva, o Atlético atuou em Girona sem obter vitória. O time do técnico argentino Diego Simeone busca a sétima classificação consecutiva para as quartas de final da Copa do Rei, enquanto o Girona busca a vaga inédita.

Griezmann, em um bonito chute, abriu o placar aos nove minutos de jogo. O empate do Girona veio ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, com o hondurenho Anthony Lozano.

O Atlético pressionou na etapa final. Nikola Kalinic, Ángel Correa, que substituiu Francisco Montero, Vitolo e Thomas Partey tiveram chance para dar a vitória para o time de Madri, mas falharam nas finalizações. Pelo lado do Girona, Seydou Doumbia falhou na oportunidade mais clara da etapa final para o time da casa.

Na quarta-feira, o Sporting Gijón derrotou o Valencia por 2 a 1, em outro confronto de ida das oitavas de final da Copa do Rei. Mais três jogos estão previstos para esta quarta-feira: Getafe x Real Sociedad, Villarreal x Espanyol e Real Madrid x Leganés. Os outros três duelos de ida serão disputados nesta quinta-feira. São eles: Athletic Bilbao x Sevilla, Bétis x Real Sociedad e Levante x Barcelona.

O Atlético de Madrid voltará a jogar no domingo, em casa, contra o Levante pelo Espanhol. No dia anterior, o Girona vai receber o Alavés.