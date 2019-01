André Marques comenta o fim do Video Show: Sentirei saudades

09/01/2019 | 19:04



No dia 8 de janeiro, a Rede Globo anunciou o fim do Vídeo Show por meio de um comunicado. Alguns famosos se pronunciaram nas redes sociais lamentando o fim do programa, que durou 35 anos. Um deles foi André Marques, que publicou uma foto em seu Instagram com todas as aberturas do Vídeo Show e escreveu:

Nessa família fiquei 14 anos. Comecei minha carreira de apresentador, fiz grandes amigos, sorri, aprendi, chorei, descobri, cresci! Quantas histórias... Sentirei saudades. Muito, muito, muito obrigado!

Quem também se emocionou com o fim do programa foi Otaviano Costa! Em seu Twitter, o apresentador escreveu um texto se despedindo:

O Vídeo Show acaba nessa sexta-feira, mas não se engane, o Vídeo Show jamais acabará; até porque ele sempre existirá em nossos corações televisivos. O Vídeo Show teve uma saga de muita luz, emoção e alegria; ele nos trouxe o mundo de fantasia da nossa TV Globo para as nossas vidas. Mostrou a gente que faz a mágica acontecer por trás e pelas frentes das câmeras e hoje nós começamos a nos despedir desse amigo, um verdadeiro amigo que tanto nos fez companhia nas tardes do Plim Plim.

Ele ainda continua:

O Vídeo Show acalmou a tristeza de muitos, alegrou a sala de tantos outros e a sua história se confunde com a nossa; são mais de 35 anos no ar, todo santo dia, segunda a sexta-feira depois do Jornal Hoje. Foram tantos momentos, artistas, cenas, histórias, risos, choros... Quanta emoção, quanta diversão. E agora só nos resta sentir a sua falta, começar já a se despedir, mas com a certeza da sua eternidade.

Por fim, conclui:

Que venham as transformações que nos deixam sempre em movimento, vai vir com coisa nova na programação do Plim Plim, mas agora é gratidão. Obrigado Vídeo Show! Obrigado a todos os profissionais que,por trás ou pela frente das câmeras, costuraram a saga televisiva desse programa que nos deixará nessa sextas-feira. Gratidão a esse programa amigo que tanto cuidou da nossa memória; agora é a nossa vez de guardá-lo para sempre.