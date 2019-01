Nutricionista confirma ter batido em ex-BBB, Mayla Araújo: - Quando ela me viu, ela saiu correndo

09/01/2019 | 19:04



A história entre Mayla Araújo e Nara Yanna ainda não acabou! Após Mayla negar que tenha se envolvido em uma briga durante o Réveillon, Nara revelou em vídeos postados nos Stories que a briga foi real, e que ela deu sim uns puxões no cabelo da ex-BBB.

A nutricionista contou como foi o ocorrido e ainda disparou que a irmã, Emilly Araújo, vencedora do Big Brother Brasil 17, teria ajudado a ex-sister:

- Eu não gostaria de estar envolvendo meu nome em tal fato, mas aconteceu e eu não me orgulho disso. Resumindo os fatos: do nada eu tomei um banho de vodka, foram dois copos jogados por elas em mim. Ela é interessada em um amigo meu que eu tenho muito carinho por ele, mas eu não sabia disso. Então ela fez isso, e eu que não tenho sangue de barata, porque meu sangue realmente esquentou, fui lá pra resolver com ela. E quando ela me viu, ela saiu correndo. Eu tive aquela atitude que eu não me orgulho, mas aconteceu. Eu tive a infelicidade de cruzar o caminho de uma pessoa que acha que resolve as coisas jogando bebida nos outros.