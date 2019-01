Em época de reprodução dos peixes, Guarda de S.Bernardo flagra pesca irregular na Billings

Do dgabc.com.br



09/01/2019



Entre dezembro e janeiro, força-tarefa da Guarda Ambiental de São Bernardo apreendeu 56 tarrafas (redes de pesca circular), seis mil metros de rede, três embarcações e 50 kg de peixes na represa Billings. Desde 01 de novembro de 2018, a pesca está proibida no local para garantir a reprodução dos peixes. O embargo se encerra dia 28 de fevereiro.

Dentre as autuações, no final de dezembro, a guarda flagrou um pescador, que mesmo regularizado pelo Ministério da Pesca e Agricultura e ciente da lei, estava em um barco com quatorze redes e 40 kg de peixes. Ele foi multado em R$ 1.800 por crime ambiental.

As famílias da cidade que vivem da pesca recebem auxílio do governo federal enquanto durar a proibição.

Todas as ocorrências registradas pela Guarda Ambiental são encaminhadas para a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal. Os pescadores que possuem permissão para a atividade deverão ter a licença caçada.