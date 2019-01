Leo Alves



09/01/2019 | 18:48

Diversos carros históricos do cinema foram utilizados no novo comercial do Walmart. Na peça, a rede americana de hipermercados utiliza os veículos para divulgar o seu novo sistema de compras.

É possível identificar modelos que fizeram sucesso em 12 filmes. Entre as estrelas estão o DeLorean DMC-12 da trilogia De Volta para o Futuro, a van do Scooby-Doo, o Volkswagen Fusca que dá vida ao robô Bumblebee e até o Relâmpago McQueen, da animação Carros. O comercial completo pode ser assistido aqui, em inglês.

Outros carros históricos do cinema

Diversas estrelas da propaganda do Walmart podem ser vistas na galeria especial do Garagem360. Porém, outros modelos que não aparecerem no vídeo da empresa também estão listados.