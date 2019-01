Empate tira EC São Bernardo da liderança do grupo na Copinha

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/01/2019 | 18:03



O EC São Bernardo perdeu a chance de terminar na liderança do Grupo 22 da Copinha. Nesta tarde, no Baetão, o time recebeu o ABC-RN e empatou por 2 a 2, resultado que leva o Cachorrão para a segunda fase na vice-liderança com cinco pontos, já que na preliminar o CSA-AL fez 1 a 0 no São Bernardo FC e chegou aos seis pontos.

Com o resultado, o Cachorrão fica na dependência da definição do Grupo 21, amanhã, para conhecer seu adversário. O Oeste, com seis pontos, já está classificado e joga pelo empate contra o Grêmio, que soma três. Empate mantém o time de Barueri na ponta. Somente vitória permite aos gaúchos chegar à liderança.

Alisson, com dois minutos de jogo, abriu o placar para o ABC-RN. O Cachorrão empatou aos 19, com Bruno, e virou no segundo tempo, com Dudu, aos 27 minutos. Mas, aos 34, Marcos Souza deixou tudo igual e definiu o placar.