Grávida, Ticiane Pinheiro combina estampas com Cesar Tralli e Rafinha Justus e declara: Meus três amores

A mais nova gravidinha, Ticiane Pinheiro, postou uma foto super fofa em seu Instagram! A loira posou ao lado do marido, Cesar Tralli, e da primogênita, Rafinha Justus, e encantou seus seguidores ao usar um biquíni com a mesma estampa e modelo do da filha - Tralli, para acompanhar, apostou em uma bermuda com o mesmo desenho.

Tici ainda exibiu a barriguinha de 13 semanas. A apresentadora está esperando uma menina, sua primeira filha com o jornalista. Na legenda da foto, inclusive, ela fez questão de incluir a mais nova adição da família, escrevendo:

Férias com meus três amores, e usou a hashtag #famíliabiscoitovaicrescer.

É claro que os internautas amaram o clique, e fizeram questão de deixar comentários fofos:

Família adorável, curtam, aproveitem bem essas férias, nas próximas férias teremos uma bela bebezinha curtindo também.

Parabéns aos papais, que ela venha com muita saúde!