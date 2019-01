Professores da FSA farão ato de repúdio neste sábado

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



09/01/2019 | 17:38



Professores da FSA (Fundação Santo André) farão aula pública e ato de repúdio contra a atual reitoria da Instituição de Ensino Superior, que tem como líder o professor Francisco José Santos Milreu, no próximo sábado (12), às 10h, na Rua Coronel Oliveira Lima, no Centro do município. Os docentes anunciam ainda que vão manter a greve – inciada em 13 de dezembro – sem previsão de retomada das atividades.

O intuito do grupo é de explanar, em público, a necessidade de a Justiça revogar as 35 demissões, realizadas por e-mail no dia 21 de dezembro, com justificativa de que os docentes estavam contratados de forma irregular. Entretanto, Milreu, que chegou a admitir ao Diário, em março, que não havia prestado concurso público para sua atuação, não consta na lista dos desligamentos. A FSA alega que o professor apresentou papelada comprobatória de sua legalidade para atuar, no entanto, não forneceu os documentos à imprensa.

Além disso, o ato liderado pelo Sinpro-ABC (Sindicato dos Professores do Grande ABC) reforçará a questão do atraso de salários, que já perdura desde 2015, o não pagamento dos proventos de dezembro de 2018 – que teve apenas 40% do valor quitado no último dia 7 – , assim como o vencimento do 13º salário.

“Estamos em mobilização permanente, denunciando nas redes sociais a posição da reitoria, buscando apoio do movimento sindical, da comunidade acadêmica, da população do Grande ABC, ex-alunos, etc. E no sábado teremos a aula pública no Centro”, reforçou o diretor do sindicato e professor de Relações Internacionais da FSA, Marcelo Buzetto.

HISTÓRICO

No dia 21 de dezembro, 35 professores da FSA receberam aviso, por e-mail, de que estariam desligados da Instituição de Ensino Superior, a partir daquela data, por conta de não apresentaram documentos que comprovasse aprovação em concurso público para ingresso na unidade.

Uma semana depois, a Justiça deu prazo para que a reitoria justificasse a demissão. A decisão, proferida pelo juiz substituto da 4ª Vara do Trabalho de Santo André, Diego Petacci, concedeu 72 horas, a partir do dia 3 de janeiro – até o dia 6 –, para que a reitoria se posicione sobre o tema. A FSA recorreu.



A ação foi resultado de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sinpro-ABC (Sindicato dos Professores do Grande ABC) que solicitou a suspensão das dispensas. O ex-parlamentar e advogado do Sinpro-ABC, Vanderlei Siraque (PcdoB) é o responsável pelo pedido de liminar. A expetativa é a de que ainda nesta quarta-feira (9) o juiz se posicione.

Já no dia 1 de janeiro a juíza substituta da 2ª Vara do Trabalho de Santo André, Maria de Fatima Alves Rodrigues Bertan, concedeu 11 pedidos de liminar que determinaram a reintegração ao trabalho de profissionais da Fundação Santo André. A instituição também recorreu a decisão.

JUSTIFICATIVA

A justificativa da FSA é a de que os profissionais não apresentam documentação que comprove que tenham passado por concurso público para o ingresso no centro universitário e que, após resultado de sindicância.

A equipe do Diário teve acesso ao telegrama enviado aos 35 docentes. O comunicado afirma que a falta de concurso público para ingresso na instituição – o que é proibido por lei – anula a legalidade de atuação e, por esse motivo, não há indenização ou quaisquer direitos financeiros.