Do dgabc.com.br



09/01/2019 | 17:17



A temperatura se mantém elevada e o céu com pouca nebulosidade nesta quinta-feira em todas as cidades do Grande ABC devido a um sistema de alta pressão no oceano. A máxima prevista é de 32º e a mínima de 20º.

No início da tarde, o aumento da umidade favorece a formação de pancadas de chuva isoladas e rápidas, típicas do verão.