Maurício Meirelles faz piada com o fim do Vídeo Show

09/01/2019 | 17:04



No dia 8 de janeiro, a Rede Globo anunciou o fim do Vídeo Show por meio de um comunicado. Alguns famosos se pronunciaram nas redes sociais lamentando o fim do programa, que durou 35 anos. Nem todo mundo encarou de forma triste! Alguns são tão otimistas que souberam até fazer piada com a situação, como Maurício Meirelles, por exemplo, que estava trabalhando como repórter.

O Vídeo Show foi o quinto programa que Maurício participou e que foi cancelado. Dentre eles estão Pânico na TV, CQC, Legendários e X Factor Brasil. Com tanta coincidência, os seguidores de Maurício começaram a zoar no Twitter, até que o repórter resolveu se pronunciar:

Eu avisei! Meu objetivo é só manter o SuperPop!

Mais tarde, no Instagram, Meirelles voltou a falar sobre o assunto e postou um vídeo brincando com toda a situação:

- Fala galera, Maurício Meirelles aqui na área. Pois é, eu participei do Pânico, ele acabou, eu participei do CQC, ele acabou, eu participei do Vídeo Show, e ele acaba de encerrar as atividades. Então, se você está fazendo uma festa de casamento, ainda dá tempo de me chamar, tá bom? Valeu gente, abraço.