Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, diante de otimismo com EUA e China

09/01/2019 | 16:44



Os mercados acionários da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 9, enquanto investidores aguardam, otimistas, o desfecho das negociações de três dias entre Estados Unidos e China. O índice Stoxx-600 registrou ganho de 0,53%, aos 347,70 pontos.

Há a expectativa de que as duas maiores potências do mundo divulguem uma mensagem ao mesmo tempo na noite desta quarta-feira ou madrugada de quinta, pelo horário de Brasília, quando devem revelar os progressos realizados durante as negociações. As informações são de que há evolução em alguns tópicos, mas impasses em outros persistem.

Além disso, ações de montadoras europeias foram destaque positivo nas bolsas da região após notícia de que o governo da China pretende adotar medidas para estimular aquisições de carros.

Em 2018, o mercado automotivo chinês - o maior do mundo - registrou queda de 1,6% nas vendas, a primeira em quase 30 anos, embora o desempenho do setor apenas em dezembro tenha sido bastante positivo. Com isso, ficou em segundo plano uma decisão do órgão antitruste da Itália de multar uma série de montadoras em 678 milhões de euros (US$ 776 milhões) por formação de cartel.

Assim, na Bolsa de Paris, a Renault fechou em alta de 1,23%, enquanto o CAC 40 avançou 0,84%, aos 4.813,58 pontos. Em Frankfurt, onde o DAX registrou ganho de 0,83%, para 10.893,32 pontos, a Daimler (+2,98%) e a Volkswagen (+2,65%) se destacaram. Já em Milão, o FTSE MIB subiu 0,94%, aos 19.179,16, e os papéis da Fiat avançaram 2,93%.

Investidores também acompanharam a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmar que suas conversas recentes com lideranças da União Europeia mostraram ser possível obter "mais esclarecimentos" do bloco a respeito do anteparo (backstop) irlandês, como é conhecido o mecanismo desenhado para impedir que se erga uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. A barreira é o principal impasse para conseguir apoio ao acordo do Brexit no Parlamento.

Entre os indicadores, na zona do euro, a taxa de desemprego da zona do euro caiu de 8% em outubro para 7,9% em novembro, atingindo o menor nível desde outubro de 2008, segundo dados publicados nesta quarta pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

Já a Alemanha apresentou superávit comercial de 19 bilhões de euros em novembro de 2018, segundo dados com ajustes sazonais publicados pela agência de estatísticas do país, a Destatis. Desconsiderando-se ajustes, o saldo positivo na balança comercial alemã foi de 20,5 bilhões de euros em novembro.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,66%, aos 6.906,63 pontos, enquanto em Lisboa o PSI 20 ganhou 0,29%, para 4.923,97 pontos. Em Madri, por outro lado, o Ibex 35 recuou 0,27%, aos 8.823,60 pontos.