De coração 'zerado', Renato já fala em novos títulos no comando do Grêmio

09/01/2019 | 16:37



Cinco dias depois de ser submetido a uma cirurgia cardíaca para tratar uma arritmia, Renato Gaúcho deu entrevista coletiva, nesta quarta-feira, e mandou um aviso para a torcida do Grêmio, assegurando que está pronto para dar sequência ao seu trabalho. "Nós vamos brigar por mais títulos. Este é o nosso objetivo em 2019."

Renato, de 56 anos, foi operado no último sábado, recebeu alta médica na segunda-feira e já compareceu ao CT do Grêmio na terça, quando acompanhou um trabalho físico do elenco. A arritmia não trazia riscos ao treinador, mas poderia provocar problemas na sequência da vida, o que causou a decisão de se realizar a cirurgia para correção de um problema que ele tinha há quatro anos.

De volta aos trabalhos, o treinador considerou normais as saídas do goleiro Marcelo Grohe e do volante Ramiro, que eram titulares da equipe no ano passado. "Isso acontece todo fim de temporada. Pelo que o Grêmio jogou ano passado não ficaria surpreendido se outros jogadores também tivessem propostas para sair."

Quanto às contratações, Renato lamentou o fracasso na negociação com Thiago Neves, que renovou seu contrato com o Cruzeiro. "Era um pedido especial meu." E não descartou a possibilidade de novas aquisições. "O grupo do Grêmio nunca está fechado." Por enquanto, foram contratados o goleiro Júlio César, o volante Rômulo e o meia Montoya.

Ao mesmo tempo, o técnico aprovou a permanência de boa parte do grupo do ano passado. "Temos a melhor dupla de zaga da América do Sul", disse, referindo-se a Geromel e Kannemann, além de apostar em uma boa produção dos demais titulares, embora tenha admitido uma chance de perder Everton, destaque do time em 2018. "Pelo o que o Everton jogou ano passado é difícil de segurar, se houver proposta." Quanto a Luan, o treinador espera que o jogador consiga se recuperar de uma lesão no pé. "O desejo é que ele volte a jogar o que sabe."

Renato ratificou a informação de que o Grêmio vai usar uma equipe reserva, com jogadores do time de transição, nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, que tem início previsto para dia 20, com o time tendo pela frente o Novo Hamburgo, fora de casa. "Trata-se de um grupo com idade média de 20, 21 anos, que atuou muito bem em vários jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado."