Maria Beatriz Vaccari



09/01/2019 | 16:18

A Ford F-Series foi a caminhonete mais vendida do mundo em 2018. No total, 989.884 unidades do modelo foram emplacadas. A Chevrolet Silverado (637.418 unidades) ocupa o segundo lugar do ranking. Já a Ram pick-up fecha o top três com 578.550 exemplares comercializados entre janeiro e dezembro do último ano. Na galeria, veja o ranking completo:

As picapes mais vendidas em 2018