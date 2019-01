Vivo amplia cobertura 4G em cidades de São Paulo, Paraná e Santa Catarina

Da Redação, com assessoria



09/01/2019 | 16:18

A Vivo anunciou a ampliação da sua cobertura 4G com a frequência de 700MHz em mais 16 cidades do país, de três estados diferentes. Na primeira semana de janeiro, serão ativadas as cidades de Campinas, Jundiaí, Limeira, Sumaré, Indaiatuba, Americana, Hortolândia, Valinhos e Vinhedo — atingindo todas do interior do estado de São Paulo.

Em Santa Catarina, as cidades de Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, Bombinhas e Itapema já estão ativadas, assim como os municípios de Ponta Grossa e São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Com a ampliação de cobertura, a Vivo acumula mais de 1200 cidades em todo o país ativadas com a frequência, incluindo todas as capitais.

A utilização deste espectro possibilita aos clientes navegarem com muito mais velocidade, além de ser menos suscetível a obstáculos, o que melhora a estabilidade em ambientes fechados. A Vivo também segue ampliando a cobertura no país com a tecnologia 4G+ (nome comercial para a tecnologia 4,5G) presente atualmente em mil cidades no país. Já com a rede 4G, a empresa está presente em 3100 municípios.

