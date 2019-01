Após polêmica, Mara Maravilha parabeniza Alexandre Pires e fãs desconfiam de indireta

09/01/2019 | 16:04



No mundo dos famosos, muitas vezes é preferível manter a fama de que é amigo de todo mundo. No entanto, tem muita gente por aí que não faz a menor questão de esconder suas insatisfações com outras celebridades.

Alexandre Pires se envolveu em uma polêmica com Gusttavo Lima quando foi até o Instagram afirmar que o sertanejo mudou a ordem de apresentações de um festival no qual se apresentariam, e exigiu que o seu show fosse realizado primeiro. Gusttavo disse que a atitude de Alexandre, em expor a situação nas redes sociais, foi desnecessária e que era ele quem estava pagando o cachê do músico no fim das contas.

Em meio à briga, Alexandre Pires assoprou as velinhas no dia 8 de janeiro e foi parabenizado por Mara Maravilha. Acontece que, no meio da declaração de Mara, os fãs viram algumas indiretas para Gusttavo. Em uma publicação nas redes sociais, Mara postou uma foto com Alexandre e escreveu:

Amado @alexandrepires_ esse dia foi quando nos encontramos no aeroporto e você como sempre educado, um verdadeiro gentleman, uma pessoa que merece tudo de Deus... PARABÉNS por mais uma primavera, porque antes de ser um dos maiores artista do Brasil é um ser humano iluminado... Sua amiga e fã: Mara Maravilha. Nos comentários, um seguidor perguntou:

O post é sobre o aniversário do Alexandre com uma indireta no final?