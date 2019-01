Ciro Gomes diz que Ceará está ganhando batalha contra o crime organizado

09/01/2019 | 16:02



O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) disse nesta quarta-feira, 9, em entrevista à Rádio Assunção, de Fortaleza, que "o Ceará está ganhando a batalha" contra o crime organizado. O Estado vive uma onda de violência que chegou hoje ao oitavo dia seguido, com ataques diversos.

Ciro disse que a lei brasileira é "fraca diante dessa novidade que é o crime organizado", mas que o governo do Ceará, comandado pelo petista Camilo Santana, que é do grupo político de Ciro, vai "partir para cima". "Vou assumir como tarefa do PDT e do nosso bloco mudar a lei", afirmou.

Segundo Ciro, o governo federal disponibilizou 60 vagas em presídios federais para onde devem ir os responsáveis pelos ataques. "Não fica nenhum criminoso aqui, só fica se for para ser enterrado", comentou.

Ciro Gomes, que recebeu mais de 13 milhões de votos e foi terceiro colocado na eleição presidencial do ano passado, estava sendo cobrado a se pronunciar sobre os ataques que vêm acontecendo no Ceará, estado que governou entre 1991 e 1994.