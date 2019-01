Zé Rafael diz se espelhar em Alex e afirma ser palmeirense desde criança

09/01/2019 | 15:49



Um dos cinco reforços anunciados pelo Palmeiras para 2019, o meio-campista Zé Rafael contou nesta quarta-feira ter uma ligação bem mais antiga com o clube. O jogador, contratado do Bahia, declarou que era torcedor da equipe desde criança, principalmente por influência da família, fator emocional que pesou no momento de aceitar a proposta do clube paulista e se transferir.

Aos 25 anos, Zé Rafael deixou o Bahia depois de o Palmeiras ter firmado, em janeiro de 2018, um acordo de preferência para sua compra. Esse acordo foi uma contrapartida pelo empréstimo do meia argentino Allione para o time nordestino. "Desde o início em que as propostas foram apresentadas, eu já escolhi o Palmeiras porque sabia da grandeza do clube, pelo nível dos atletas, a estrutura. Isto me motivou a escolher este grande clube", disse o jogador em entrevista coletiva.

Zé Rafael contou que na infância era torcedor do Palmeiras. O contrato dele com o clube é válido por cinco temporadas. "Eu era palmeirense desde pequeno, meus pais e avós são palmeirenses. É mais um motivo que vim para cá. Nunca tinha vazado esta informação em nenhum clube, não é média, nem nada, mas eu era muito palmeirense quando criança", afirmou o meia.

O reforço palmeirense diz se espelhar em um ídolo do clube, o ex-meia Alex. Os dois chegaram a jogar juntos no Coritiba. "Tenho uma relação boa com ele. Eu estava subindo da base e ele voltando ao Brasil. Apadrinhou os moleques que tinham muito a aprender. Quando ele soube que eu estava vindo, deu apoio, disse que o clube era sensacional", comentou.