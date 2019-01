Tigre perde e torce por milagre para seguir na Copinha

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/01/2019 | 15:51



O São Bernardo FC estava com a vaga na segunda fase da Copa São Paulo nas mãos, mas perdeu do CSA-AL por 1 a 0, no início da tarde desta quarta-feira (9), no Estádio do Baetão, e agora torce por verdadeiro milagre para conseguir a classificação.

Léo, aos 38 minutos do primeiro tempo marcou o único gol da partida. ao aplicar linda meia lua no marcador e bater cruzado. O Tigre pressionou muito, colocou quatro bolas na trave, mas não conseguiu o empate, resultado que já lhe garantiria a vaga.

Agora, o Tigre torce por improvável derrota do EC São Bernardo para o já eliminado ABC-RN por 3 a 0, em duelo que começa às 16h, também no Baetão, e que fecha a primeira fase do Grupo 22. Já o CSA-AL está garantido na segunda fase.