Deslizamento interdita rodovia de acesso a cavernas em Iporanga

09/01/2019 | 14:42



Um deslizamento de terra, na noite desta terça-feira, 8, causou a interdição da Rodovia Antonio Honório da Silva (SP-165), que liga os municípios de Iporanga e Apiaí, no Vale do Ribeira, região sul do Estado de São Paulo. A estrada é o principal acesso aos núcleos de cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), que recebe visitantes de todo o País. Moradores afirmam que a estrada, não pavimentada em maior parte da extensão, já estava praticamente intransitável antes do deslizamento.

De acordo com o prefeito de Iporanga, Valmir da Silva (PSDB), a estrada é provavelmente a única ligação principal entre cidades ainda não pavimentada no Estado. "Temos lindas cavernas, algumas com destaque internacional, além de cachoeiras e matas, mas o acesso está impraticável. Também precisamos da estrada para socorrer pacientes e encaminhar aos hospitais", disse.

Conforme o prefeito, antes do deslizamento, vários trechos com erosões davam passagem para um veículo por vez. No ano passado, manifestantes bloquearam a rodovia para protestar contra as más condições.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que, na manhã desta quarta-feira, 9, iniciou os trabalhos para restabelecer o tráfego na SP-165, próximo de Iporanga. Segundo o órgão, os serviços estão concentrados na remoção dos materiais que escorregaram - terra, árvores e lama - em razão das chuvas que atingiram a região.

Equipes de engenharia também avaliam no local se há necessidade de obras de contenção de encostas. O DER não informou se há projeto de reparar as erosões e melhorar as condições de tráfego em toda a extensão da via, de 41 km, como reivindicam os moradores.