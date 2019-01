5 passeios para curtir Paraty (RJ) no verão

Redação



09/01/2019 | 14:18

Praias, cachoeiras, boa gastronomia e muita história. Esses são alguns dos fatores que ajudam a conquistar quem passa por Paraty, uma das cidades mais charmosas do Rio de Janeiro. Perfeito para quem quer curtir as férias de verão, o destino conta com uma série de atrações. Confira cinco opções bacanas!

5 passeios legais em Paraty

Centro Histórico

Um dos passeios obrigatórios é visitar o Centro Histórico, que foi o principal porto exportador de ouro do país durante o período colonial. Atualmente, o casario tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) abriga lojas, pousadas e restaurantes, preservando, junto com o famoso calçamento pé de moleque, a arquitetura típica do Brasil Colônia. Entre os destaques está a Igreja da Matriz e a Igreja de Santa Rita, um dos principais cartões-postais da cidade.

Praias de Trindade

Composta por seis praias, Trindade é o destino perfeito para os amantes de sol e mar. A Praia Brava e a Praia de Fora, por exemplo, são ideais para os praticantes de bodyboard e surfe. Já a Praia do Meio é indicada para famílias com crianças, por conta do mar calmo. Para quem procura maior comodidade, como estrutura de bares e quiosques, as praias do Cepilho e dos Ranchos são as preferidas. Os viajantes que gostam de trilhas também têm o seu lugar: a Praia do Cachadaço, com acesso apenas durante a maré baixa.

Saco de Mamanguá

A imponente entrada de mar cercada por montanhas rochosas garantiu ao Saco de Mamanguá o título de único fiorde tropical do mundo. O local engloba 33 praias,10 rios, oito comunidades caiçaras, cachoeiras escondidas entre as matas e uma enorme reserva ambiental. O passeio é feito de barco ou por trilha. Para quem tem bom condicionamento físico, ainda é possível acessar a subida íngreme de 420 metros do Pão de Açúcar de Paraty, garantindo uma das melhores vistas do fiorde.

Gastronomia Caiçara

A gastronomia de Paraty é um capítulo à parte. A culinária caiçara é vista nos restaurantes locais, como é o caso do Margarida Café, a principal casa do Centro Histórico. No local é possível provar o famoso Peixe Mamanguá, feito com lombo de peixe grelhado, medalhão de manteiga de urucum, risoto de coco fresco com abobrinha e chips de banana da terra. Para acompanhar, a boa pedida é experimentar as premiadas cachaças paratienses, que podem ser adquiridas nos bares, restaurantes, comércios ou em um dos sete alambiques da região.

Cachoeiras

Dezenas de quedas d´água compõem o circuito de cachoeiras de Paraty. Uma excelente opção para se refrescar durante o verão. Boa parte destes pequenos paraísos em meio a Mata Atlântica fica a menos de dez quilômetros do centro da cidade, como é o caso da Pedra Branca ou da Cachoeira Poço da Laje. Esta última é conhecida pela disputada pedra do escorrega, que termina em uma grande e rasa piscina natural.