William Morgan Sheppard, ator de Star Trek, morre aos 86 anos

09/01/2019 | 14:05



William Morgan Sheppard morreu aos 86 anos de idade, segundo informou o filho do ator, Mark Sheppard por meio de seu Instagram. No post, ele escreveu um emocionante texto para se despedir do pai:

Nós passamos um tempo com o meu pai hoje. Apesar de ele não conseguir falar, nós seguramos as mãos, ele riu e estava feliz de nos ver. Nós fomos embora para casa. Um dia bom. Ele foi levado rapidamente para o hospital e morreu, com minha mãe ao seu lado. Estou muito agradecido que ele não sofreu muito. Obrigado por seus pensamentos positivos, amor e orações.

William ficou mais conhecido por ter atuado na série de Star Trek, como o Dr. Ira Graves. Além disso, participou de Doctor Who e do filme Transformers, como o capitão Witwicky.