Bohemian Rhapsody e Nasce um estrela são indicados ao Bafta 2019; veja lista completa!

09/01/2019 | 14:05



No último domingo, dia 6, o Globo de Ouro deu o pontapé inicial às tradicionais premiações que celebram os grandes destaques do cinema e da televisão. Agora, nesta quarta-feira, dia 9, foi a vez de a Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão anunciar os indicados ao Bafta, cerimônia equivalente ao Oscar britânico e que acontece no próximo dia 10 de fevereiro.

A Favorita lidera a lista com 12 nomeações, incluindo Diretor, Cabelo e Maquiagem e Protagonista. Emma Stone também está concorrendo pelo filme na categoria Atriz Coadjuvante.

Os populares Bohemian Rhapsody, Nasce Uma Estrela e O Retorno de Mary Poppins também não ficaram de fora! Apesar de os dois primeiros estarem concorrendo na categoria de Ator Protagonista, o filme protagonizado por Lady Gaga e Bradley Cooper ainda recebeu sete indicações, incluindo Melhor Filme e Atriz Protagonista, enquanto a cinebiografia de Freddie Mercury foi indicado a seis, incluindo Melhor Filme Britânico e Melhor Edição. A continuação do clássico da Disney concorre em três categorias, incluindo Música Original.

Deve ser dito também que as chances desse tapete vermelho brilhar são altas, considerando que nele provavelmente pisarão nomes de peso como Amy Adams, indicada pelo filme Vice, Margot Robbie indicada pelo filme Duas Rainhas, e Melissa McCarthy, indicada pelo filme Poderia Me Perdoar?

O Bafta é reconhecido por ser um aquecimento do Oscar. Isso porque há uma tendência de os ganhadores dele também serem premiados na premiação norte-americana.

A seguir, confira a lista completa dos indicados:

Melhor filme

Infiltrado na Klan

A Favorita

Green Book: O Guia

Roma

Nasce Uma Estrela

Melhor filme britânico

Beast

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Mcqueen

Stan & Ollie

Você Nunca Esteve Realmente Aqui

Estreia notável de autor, diretor ou produtor britânico

Apostasy, dirigido e produzido por Daniel Kokotajlo

Beast, dirigido e roteirizado por Michael Pearce e produzido por Lauren Dark

A Cambodian Spring, dirigido, roteirizado e produzido por Chris Kelly

Pili, roteirizado e dirigido por Leanne Welham e produzido por Sophie Harman

Ray & Liz, roteirizado e dirigido por Richard Billingham e produzido por Jacqui Davies

Melhor filme de língua estrangeira

Capernaum

Guerra Fria

Dogman

Roma

Shoplifters

Melhor documentário

Free Solo

Mcqueen

RBG

They Shall Not Grow Old

Three Identical Strangers

Melhor longa animado

Os Incríveis 2

Ilha de Cachorros

Homem-Aranha no Aranhaverso

Melhor diretor

Spike Lee, por Infiltrado na Klan

PaweÅ? Pawlikowski, por Guerra Fria

Yorgos Lanthimos, por A Favorita

Alfonso Cuarón, por Roma

Bradley Cooper, por Nasce Uma Estrela

Melhor roteiro original

Guerra Fria

A Favorita

Green Book: O Guia

Roma

Vice

Melhor roteiro adaptado

Infiltrado na Klan

Poderia me perdoar?

O Primeiro Homem

Se a Rua Beale Falasse

Nasce Uma Estrela

Melhor atriz

Glenn Close, por A Esposa

Lady Gaga, por Nasce Uma Estrela

Melissa Mccarthy, por Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman por, A Favorita

Viola Davis por, Viúvas

Melhor ator

Bradley Cooper, por Nasce Uma Estrela

Christian Bale, por Vice

Rami Malek, por Bohemian Rhapsody

Steve Coogan, por Stan & Ollie

Viggo Mortensen, por Green Book: O Guia

Melhor atriz coadjuvante

Amy Adams, por Vice

Claire Foy, por O Primeiro Homem

Emma Stone, por A Favorita

Margot Robbie, por Duas Rainhas

Rachel Weisz, por A Favorita

Melhor ator coadjuvante

Adam Driver, por Infiltrado na Klan

Mahershala Ali, por Green Book: O Guia

Richard E. Grant, por Poderia me perdoar?

Sam Rockwell, por Vice

Timothée Chalamet, por Querido Menino

Melhor trilha sonora original

Infiltrado na Klan, por Terence Blanchard

Se a Rua Beale Falasse, por Nicholas Britell

Ilha de Cachorros, por Alexandre Desplat

O Retorno de Mary Poppins, por Marc Shaiman

Nasce Uma Estrela, por Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

Melhor fotografia

Bohemian Rhapsody

Guerra Fria

A Favorita

O Primeiro Homem

Roma

Melhor edição

Bohemian Rhapsody

A Favorita

O Primeiro Homem

Roma

Vice

Melhor design de produção

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

A Favorita

O Primeiro Homem

O Retorno de Mary Poppins

Roma

Melhor figurino

The Ballad Of Buster Scruggs

Bohemian Rhapsody

A Favorita

O Retorno de Mary Poppins

Duas Rainhas

Melhor penteado e maquiagem

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Duas Rainhas

Stan & Ollie

Vice

Melhor som

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem

Missão: Impossível - Efeito Fallout

Um Lugar Silencioso

Nasce Uma Estrela

Melhores efeitos visuais

Vingadores: Guerra Infinita

Pantera Negra

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

O Primeiro Homem

Jogador nº 1

Melhor curta de animação britânico

IÂ?m Ok

Marfa

Roughhouse

Melhor curta britânico

73 Cows

Bachelor

The Blue Door

The Field

Wale

Estrela em ascensão

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Jessie Buckley

Lakeith Stanfield

Letitia Wright