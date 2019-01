Gregório Duvivier comemora o primeiro aniversário da filha

09/01/2019 | 14:05



Assim como ocorreu na cerimônia de casamento, a comemoração do primeiro aninho de Marieta, filha do humorista Gregório Duvivier e da consultora de moda Giovanna Nader, não foi luxuosa como se é de esperar das festividades feitas pelas celebridades! Na última terça-feira, dia 8, a mamãe publicou uma foto no Instagram em que aparece junto com a família atrás de um bolo de chocolate apoiado em uma forma de alumínio.

Há exato 1 ano nossas vidas mudavam para sempre, éramos apenas amor um do outro e ganhamos um amor maior ainda. É amor vasto, daqueles que não cabe em palavras. Só sei sentir. Viva Marieta, amor das nossas vidas! É amor e ponto. Amor.

Na legenda da foto, Nader ainda declarou:

Gregório também não deixou de escrever uma declaração para a pequena. Na foto postada por ele, os três estão na praia e ele usou a natureza para falar de sua filha.

Uma volta em torno do Sol sentindo o maior amor do planeta. Marieta faz anos junto com o Elvis, Bowie e Alexandre Pires. Quero rodar o mundo com ela e com a mãe dela que dá voltas em torno do sol no mesmo dia que eu. E hoje seguimos girando em torno desse sol que é nossa filha. Viva o mundo, viva o sol, e que venham muitas voltas pelos mundo, e muitas voltas do mundo em torno do sol.