Bárbara Borges detalha luta para se afastar do álcool: Passei um tempo negociando

09/01/2019 | 14:05



Após desabafar no Instagram sobre sua relação exagerada com consumo de álcool, Bárbara Borges voltou a falar sobre o assunto em suas redes sociais. Para um seguidor, a atriz respondeu que parou de beber totalmente após não conseguir controlar a quantidade de bebida que ingeria:

Parou de beber 100%, Babu? Eu estou moderando bastante, mas tá difícil. Cortei 70%. Uma luta, perguntou o internauta.

Em resposta, a atriz afirmou que tentou diminuir, mas sem obter sucesso, parou em definitivo:

Gabu, passei um tempo negociando comigo, diminuindo, decretando apenas três taças ou três copos, até que não deu para seguir adiante com negociações, parei geral.

Bárbara ainda contou que está há quatro meses sem consumir álcool:

Estou em paz e por isso não tenho receio de compartilhar isso, pelo contrário, me sinto encorajada a falar sobre esse assunto porque me faz bem pensar que pode ser útil para alguém. 4 meses sem álcool. Amar e sentir sem amortecedores, sem a sensação de entorpecimento fazem parte dessa nova jornada. Me faz bem.