Camila Queiroz fala sobre vontade de ter filhos com Klebber Toledo: - Se planejar muito não vem

09/01/2019 | 14:05



Camila Queiroz está casadíssima com Klebber Toledo desde agosto do ano passado! A atriz já abriu o jogo sobre ter filhos com o amado e admitiu já ter feito testes de gravidez. Agora, ela voltou a falar sobre o assunto em entrevista à colunista Marina Caruso e declarou que, no momento, está muito focada no trabalho, mas que tem vontade sim de se tornar mãe em breve:

- Se bem que, se planejar muito não vem, né?

E falando no trabalho, ela em breve poderá ser vista em Verão 90, a próxima novela das sete da TV Globo! Se passando nos anos 90, a trama terá Camila vivendo a doidinha Vanessa, uma VJ que está ansiosa para ficar famosa. Sobre sua personagem, ela adiantou o seguinte:

- Ela não chega a ser uma vilã, mas passa por cima de qualquer coisa para conseguir o que quer.

Ao ser questionada se isso não é vilania, Camila afirmou:

- Não, é ambição, disse, confiante.