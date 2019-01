Regionalidade respira

Do Diário do Grande ABC



09/01/2019 | 14:11



É auspiciosa a movimentação de bastidores que pode resultar na volta de duas cidades dissidentes ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Eleito ontem presidente do colegiado, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), incumbiu-se da missão de resgatar a parceria com São Caetano e Rio Grande da Serra, cujos gestores deixaram a entidade sob o argumento do corte de custos. Reatar laços é o caminho a ser percorrido. A união de seus municípios em torno de objetivos comuns fortalece a região, fazendo com que sua voz se torne mais respeitada nas esferas estadual e federal.

Bandeira deste Diário, que cunhou a expressão Grande ABC ao se referir às sete cidades, a integração regional garante a força que as lideranças locais necessitam para impor os pleitos da população nas mesas de discussão do Estado e também da União. Abrigados sob o guarda-chuva do Consórcio, os municípios podem obter o que uma cidade nunca conseguiria sozinha – como o financiamento do megaprojeto executivo de corredores de ônibus.<EM>

Não se pode negar, a princípio, que os prefeitos estejam errados na adoção de procedimentos para reduzir gastos. Pelo contrário. Em momento financeiramente delicado, como o atual, eliminar despesas é essencial, até mesmo obrigação. Todavia, é preciso cautela para não fazer da política de cortes algo contraproducente aos interesses municipais. Afinal, de que adianta a economia de R$ 100 se, por causa da medida, a cidade deixar de ganhar R$ 1.000?

Por tudo o que o Consórcio trouxe de benefícios para a região, especialmente nos dois últimos anos, a contrapartida de 0,17% do Orçamento municipal pode ser considerada adequada – o que não significa dizer, evidentemente, que não haja gordura a ser queimada. Que os gestores de São Caetano, Rio Grande da Serra e, finalmente, Diadema, outra das cidades que saíram do time, compreendam que algumas medidas podem produzir resultados diametralmente opostos aos esperados. Paulo Serra tem missão hercúlea a enfrentar, em nome da regionalidade. Este jornal lhe deseja sorte!