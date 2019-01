Música inédita de Chester Bennington, morto em 2018, é divulgada

09/01/2019 | 12:32



Cerca de um ano e meio após a morte de Chester Bennington, líder da banda Linkin Park, que cometeu suicídio em julho de 2017, uma de suas últimas gravações chegou ao público.

A música "Cross Off", divulgada na terça-feira, 8, é uma parceria com Mark Morton, guitarrista do Lamb Of God, gravada poucos meses antes da morte de Bennington. A faixa faz parte do primeiro álbum solo de Morton, Anesthetic.

Um vídeo apresentando a letra da música foi disponibilizado por Mark Morton em seu canal no YouTube. Confira no link a seguir: (https://youtu.be/Fv8oTQWaxwc)

"Eu fiquei impressionado por um cara no nível dele, no lugar em que estava na carreira, com sua estatura e fama, ter um nível tão alto de humildade e comprometimento", disse, há algumas semanas, Morton em entrevista ao site Metal Hammer, afirmando que Chester tratou a música como se fosse uma canção do Linkin Park. O disco de Morton deve ser lançado em 1º de março.